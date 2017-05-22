"Чеховские медведи" выиграли первый матч финала у "Университет-Нева"

"Чеховские медведи" вышли вперед в финальной серии суперлиги против "Университет-Нева". Подмосковный клуб выиграл со счетом 27:21 в первой встрече.
Напомним, что финал проводится до трех побед, второй матч состоится 23 мая. Игры за седьмое, пятое и третьи места проводятся до двух побед.
Чемпионат России
Суперлига
Мужчины
Матч за 7-е место
"Пермские медведи" (Пермь) – "Каустик" (Волгоград) – 23:36 (11:14)
Матч за 5-е место
"Динамо" (Астрахань) – "СГАУ-Саратов" (Саратов) – 29:27 (14:14)
Матч за 3-е место
"Динамо-Виктор" (Ставрополь) – СКИФ (Краснодар) – 32:27 (16:10)
Финал
"Чеховские медведи" (Чехов) – "Университет-Нева" (Санкт-Петербург) – 27:21 (12:11)