"Чеховские медведи" - в финале чемпионата России

"Чеховские медведи" вышли в финал чемпионата России. Во втором полуфинальном матче подмосковный клуб выиграл у "Динамо-Виктора". Второй финалист определится в третьем решающем поединке "Университета-Невы" и СКИФа.
"Чеховские медведи" выигрывают чемпионат России 15 последних лет.
Чемпионат России
Суперлига
Мужчины
1/2 финала
"Чеховские медведи" (Чехов) - "Динамо-Виктор" (Ставрополь) - 29:28 (14:14)
"Университет-Нева" (Санкт-Петербург) - СКИФ (Краснодар)- 26:28 (12:16)
1/2 финала за 5-8 места
"СГАУ-Саратов" (Саратов) - "Пермские медведи" (Пермь) - 36:23 (21:8)
"Динамо" (Астрахань) - "Каустик" (Волгоград) - 32:23 (14:10)