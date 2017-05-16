"Чеховские медведи" - в финале чемпионата России

"Чеховские медведи" вышли в финал чемпионата России. Во втором полуфинальном матче подмосковный клуб выиграл у "Динамо-Виктора". Второй финалист определится в третьем решающем поединке "Университета-Невы" и СКИФа.

"Чеховские медведи" выигрывают чемпионат России 15 последних лет.

Чемпионат России

Суперлига

Мужчины

1/2 финала

"Чеховские медведи" (Чехов) - "Динамо-Виктор" (Ставрополь) - 29:28 (14:14)

"Университет-Нева" (Санкт-Петербург) - СКИФ (Краснодар)- 26:28 (12:16)

1/2 финала за 5-8 места

"СГАУ-Саратов" (Саратов) - "Пермские медведи" (Пермь) - 36:23 (21:8)

"Динамо" (Астрахань) - "Каустик" (Волгоград) - 32:23 (14:10)