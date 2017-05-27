20:25 | ГАНДБОЛ — Россия

"Чеховские медведи" в 16-й раз подряд стали чемпионами России

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"Чеховские медведи"  стали чемпионами мужской суперлиги.  Подмосковный клуб в третьем матче финальной серии против "Университета-Невы" победил 28:24 и всухую выиграл серию (3-0). 

"Чеховские медведи" в 16-й раз подряд выиграли чемпионат России. 

Бронзу чемпионата завоевал СКИФ.

Чемпионат России

Суперлига

Финал

Третий матч

"Чеховские медведи" (Чехов) - "Университет-Нева" (Санкт-Петербург) - 28:24

Дополнительная информация

http://handball.sport-express.ru/men/russiasuper/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

Очередной вид спорта,в котором чемпион не меняется годами.Стоит ли удивляться,что сборная проваливается на международной арене раз за разом?

20:33