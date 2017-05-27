"Чеховские медведи" в 16-й раз подряд стали чемпионами России

"Чеховские медведи" стали чемпионами мужской суперлиги. Подмосковный клуб в третьем матче финальной серии против "Университета-Невы" победил 28:24 и всухую выиграл серию (3-0).

"Чеховские медведи" в 16-й раз подряд выиграли чемпионат России.

Бронзу чемпионата завоевал СКИФ.

Чемпионат России

Суперлига

Финал

Третий матч

"Чеховские медведи" (Чехов) - "Университет-Нева" (Санкт-Петербург) - 28:24