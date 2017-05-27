"Чеховские медведи" в 16-й раз подряд стали чемпионами России

"Чеховские медведи" стали чемпионами мужской суперлиги. Подмосковный клуб в третьем матче финальной серии против "Университета-Невы" победил 28:24 и всухую выиграл серию (3-0).
"Чеховские медведи" в 16-й раз подряд выиграли чемпионат России.
Бронзу чемпионата завоевал СКИФ.
Чемпионат России
Суперлига
Финал
Третий матч
"Чеховские медведи" (Чехов) - "Университет-Нева" (Санкт-Петербург) - 28:24
echo2011
Очередной вид спорта,в котором чемпион не меняется годами.Стоит ли удивляться,что сборная проваливается на международной арене раз за разом?
20:33