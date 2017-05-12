"Чеховские медведи" и "Университет-Нева" одержали победы в полуфинале суперлиги

В первом полуфинале плей-офф мужской суперлиги "Чеховские медведи" обыграли на выезде "Динамо-Виктор" со счетом 31:28. В другом полуфинале "Университет-Нева" одолела СКИФ – 23:22.

Чемпионат России

Суперлига

Мужчины

1/2 финала за 1 – 4 места

"Динамо-Виктор" (Ставрополь) – "Чеховские медведи" (Чехов) – 28:31 (15:14)

СКИФ (Краснодар) – "Университет-Нева" (Санкт-Петербург) – 22:23 (13:14)

1/2 финала за 5 – 8 места

"Пермские медведи" (Пермь) – "СГАУ-Саратов" – 27:36 (10:17)

"Каустик" (Волгоград) – "Динамо" (Астрахань) – 24:29 (13:13)