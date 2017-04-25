"Чеховские медведи" и "Динамо-Виктор" вышли в полуфинал

"Чеховские медведи" во второй раз обыграли "Пермских медведей" в 1/4 финала чемпионата России и вышли в полуфинал. Также в следующую стадию вышло "Динамо-Виктор", обыгравшее сегодня "СГАУ-Саратов". В серии же "Университет-Нева" - "Каустик" счет стал равный.
Чемпионат России
Суперлига
Мужчины
1/4 финала
"Чеховские медведи" (Чехов) - "Пермские медведи" (Пермь) - 32:24 (15:12)
Счет в серии: 2-0.
"Университет-Нева" (Санкт-Петербург) - "Каустик" (Волгоград) - 25:22 (12:8)
Счет в серии: 1-1.
"Динамо-Виктор" (Ставрополь) - "СГАУ-Саратов" (Саратов) - 30:25 (13:14)
Счет в серии: 2-0.