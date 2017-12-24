"Астраханочка" дома победила "Кубань"

В матче чемпионата России "Астраханочка" дома одержала победу над "Кубанью" со счетом 27:25. В других встречах "Динамо-Синара" проиграло "Ладе" (20:34), а "Звезда" крупно обыграла "АГУ-Адыиф" (41:23).
Чемпионат России
Суперлига
Женщины
Предварительный этап
"Астраханочка" (Астрахань) – "Кубань" (Краснодар) – 27:25 (13:13)
"Динамо-Синара" (Волгоград) – "Лада" (Тольятти) – 20:34 (9:17)
"Звезда" (Звенигород) – "АГУ-Адыиф" (Майкоп) – 41:23 (20:13)
Дополнительная информация
http://handball.sport-express.ru/women/russiasuper/2017-2018/
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