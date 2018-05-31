Андрей Лавров судится с ФГР

Трехкратный олимпийский чемпион Андрей Лавров подал в суд на Федерацию гандбола России (ФГР). Лавров в январе был уволен с поста первого вице-президента ФГР.

- Быть великим спортсменом, национальной гордостью и менеджером, работником федерации, которому нужно каждый день копать и заниматься порученными делами – разные вещи, - объяснил причину увольнения президент ФГР Сергей Шишкарев. - Лавров с ними не справлялся.

- Но он с этим не согласен?

- Да, сейчас идет судебный процесс. Он подал исковое заявление. Приятного мало, но и такое бывает.