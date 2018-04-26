Александр Южбабенко: ""Спартаку" отступать некуда – позади Москва"

25 апреля состоялись вторые матчи четвертьфинала чемпионата России. "Спартак" на своей площадке обыграл "СГАУ-Саратов" 32:27 и вышел в следующий раунд плей-офф.

– В первом тайме у нас не получилось наладить взаимодействие между защитой и вратарем, – отметил после игры разыгрывающий "Спартака" Александр Южбабенко, – После перерыва начали играть более слаженно. И защита заработала по-другому, и вратарь начал помогать. Сделали хороший задел в счете и по ходу второго тайма контролировали ход встречи.

В первом матче серии мы не реализовывали непозволительно много хороших моментов. Как показала вторая игра, мы провели хорошую работу над ошибками.

"СГАУ-Саратов" очень прилично смотрелся в этой серии. Молодые, техничные ребята, которые хорошо бегут. Отмечу и вратарскую линию. Перед первым матчем смотрел статистику и был, конечно, в курсе, что вратарская бригада соперника стала лучшей в Суперлиге по итогам регулярного чемпионата, – в матчах со "Спартаком" они свой класс подтвердили.

– Хватит ли нам сил на два оставшихся раунда?

– А у нас выбора нет. Отступать некуда – позади Москва.

В полуфинале "Спартак" сыграет с "Университетом Лесгафта-Нева". Первый матч пройдет 3 мая в Санкт-Петербурге. Ответный – 7 мая в Москве на малой арене "ВТБ Ледовый дворец". При равном счете в серии, третий матч состоится 8 мая также в Москве, в СФОК "Кунцево". (Антон ХАЛИЗОВ)