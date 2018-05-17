Александр Черноиванов: "Спартак" настроен победить в Чехове и продлить серию"

15 мая в первом финальном матче плей-офф чемпионата России "Спартак" на своей площадке уступил "Чеховским медведям" со счетом 21:24. Ответный матч пройдет 20 мая в Чехове. Лучший игрок матча в составе "Спартака" Александр Черноиванов в интервью "СЭ" подвел итоги первой встречи финальной серии.

– Всю игру мы действовали на равных с "Чеховскими медведями", – отметил Черноиванов. – Не пошла у "Спартака" игра в нападении, было очень много потерь и неподготовленных бросков. Особенно, когда стали проигрывать и начали торопиться. А вот в защите мы отработали на все 100%. Я не скажу, что "Чеховские медведи" были нас сильнее – просто в какой-то момент фортуна встала на сторону соперника, а нам в концовке не хватило игровой дисциплины. Да, поражение обидное, но никаких упаднических настроений в команде нет. Мы все настроены победить в Чехове и продлить серию.

Если проводить параллели с полуфинальной серией, то она развивалась по похожему сценарию: первую игру в гостях мы проиграли, а потом дважды победили дома. Теперь первую встречу мы играли дома, а следующие проведем в гостях. Но эта площадка многим из нашей команды очень хорошо знакома. И, конечно же, там мы рассчитываем на мощную поддержку наших красно-белых болельщиков, что всегда очень хорошо мотивирует!

Второй матч финальной серии пройдет в чеховском ДС "Олимпийский". Начало в 16.00. При счете в серии 1:1 решающий матч пройдет в Чехове 21 мая, начало в 19.00. (Антон ХАЛИЗОВ)