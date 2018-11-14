Александр Черноиванов: "Хочу отметить игру вратаря "Спартака" Сорокина"

"Спартак" в матче очередного тура Суперлиги в гостях победил петербургскую команду "Университет Лесгафта-Нева" (26:22). Итоги встречи подвел линейный красно-белых Александр Черноиванов.

– В прошлом сезоне матчи против "Невы" были очень интересными и эмоциональными. Питерская команда стала для нас принципиальным соперником, – сказал Черноиванов. – В прошедшей встрече никто не хотел уступать, поэтому зрители увидели очень яркий и интересный гандбол.

Мы разбирали игру соперника, тренерский штаб просил нас обратить внимание на быстрые перемещения гандболистов "Невы". Я хотел бы отметить нашего вратаря Николая Сорокина, который выручал нас в течение всего матча. Встреча складывалась непросто, но в последние 15 минут вся команда отлично отыграла в защите, что и привело к итоговому успеху.

После этого успеха "Спартак" укрепил свое лидерство в Суперлиге. В следующем матче красно-белые 7 декабря на своей площадке сыграют с действующими чемпионами "Чеховскими медведями". (Максим Бирюков)



Фото: Василий Пономарев