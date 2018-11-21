"Жизнь в гандболе надо прожить так, чтобы Трефилов поздравил с днем рождения". Зажигательная речь в адрес Сидоровой

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов поздравил с днем рождения бывшего вратаря команды Марию Сидорову. Двукратной чемпионке мира, серебряному призеру Олимпиады исполнилось 39 лет. После завершения карьеры Сидорова работает в Федерации гандбола России.

Речь Трефилов в адрес Сидоровой произнес перед гандболистками сборной: "Я честно говорю, у тренера есть любимые игроки и нелюбимые. Маша попала в когорту первых. Можете обижаться, кривиться. Помните, как в "Кавказской пленнице": ты можешь обижаться, можешь бить посуду, все равно будешь в комнате сидеть. Так и здесь. Маша своим трудом, пахотой... Машунька была третий вратарь. Потом человек решил подняться. Я говорю правду! Самоха! (обращаясь к Дарье Самохиной) Ты никогда не поднимешься по одной причине: потому что ты сачок!

Дальше Маша пахала. Ей иногда не везло. Чемпионат мира с великолепным тренером Карасиковым - выскочило вымя какое-то там. Болячки там, куча. Потом совершенно случайно у ребенка серебро Олимпиады. Это достижение большое. К сожалению мы тогда не смогли. Маша в своей спортивной жизни всего достигла. Хотел бы пожелать ей женского счастья. Машунь, детей у тебя куча. Еще детей! Если будут такие же работящие, я буду только радоваться".