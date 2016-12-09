15:35 | ГАНДБОЛ

Жилинскайте заменит травмированную Малашенко на чемпионате Европы

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Тренерский штаб сборной России произвел замену в составе команды в преддверии матча группового турнира чемпионата Европы против Норвегии, сообщает официальный сайт ФГР. Вместо получившей травму разыгрывающей Елизаветы Малашенко в заявку включена линейная Яна Жилинскайте.

– Травма левой руки не позволит Елизавете Малашенко продолжить выступать на чемпионате Европы, – подчеркнул доктор команды Сергей Артамонов. – Наш игрок получила травму во время матча с Румынией. В одном из эпизодов она неудачно приземлилась на площадку – диагностировано повреждение локтевой кости.

Матч Россия – Норвегия состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://www.rushandball.ru/news/yana-zhilinskayte-zamenit-elizavetu-malashenko-poluchivshuyu-travmu-na-chempionate-evropy

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