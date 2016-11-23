Женская сборная России отправилась на "Золотую лигу"

Сегодня женская сборная России рано утром вылетела в Норвегию на второй этап турнира "Золотая лига", сообщает пресс-служба федерации гандбола России. Это первенство станет подготовительным перед чемпионатом Европы, стартующим 4 ноября. Россиянки сыграют с командами Дании, Франции и Норвегии. Тренерский штаб национальной команды во главе с Евгением Трефиловым взял с собой 19 игроков.

Полностью состав женской сборной России, полетевшей в Норвегию, выглядит следующим образом:

вратари Виктория Калинина ("Кубань"), Кира Трусова ("Астраханочка"), Елена Уткина ("Лада");

правые крайние Марина Судакова ("Кубань"), Анна Вяхирева ("Ростов-Дон");

правые полусредние Антонина Скоробогатченко ("Динамо-Синара"), Анна Сень ("Ростов-Дон");

разыгрывающие Дарья Дмитриева ("Лада"), Ольга Горшенина ("Кубань"), Карина Сабирова ("Астраханочка");

левые полусредние Виктория Жилинскайте ("Кубань"), Елизавета Малашенко ("Лада"), Полина Ведехина ("Динамо-Синара");

левые крайние Полина Кузнецова ("Кубань"), Дарья Самохина ("Лада"), Кристина Кожокарь ("Астраханочка");

линейные Яна Жилинскайте ("Кубань"), Ксения Макеева ("Ростов-Дон"), Валентина Гончарова ("Кубань").