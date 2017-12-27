Выступление российских гандболисток на чемпионате мира признано удовлетворительным

Президент ФГР Сергей Шишкарев сказал, что выступление женской сборной России на чемпионате мира признано удовлетворительным. Глава федерации назвал поражение команды Евгения Трефилова от Норвегии (17:34) необъяснимым.

- Завершили год женским чемпионатом мира, - цитирует "Р-Спорт" Шишкаерва. - Связывали с этим турниром большие надежды. Наша сборная провела феерический предварительный этап - единственные, кто не потерпел ни одного поражения. Но оступились в игре 1/4 финала с Норвегией. Для меня это необъяснимое поражение. Более полутора часов рассматривали на исполкоме вопрос. Но пессимизм сменился на оптимизм.

Надо отдавать себе отчет, что этап обновления идет. Успех мог быть, если бы не встретились с норвежками. На Олимпиаде у нас была равноценная скамейка ведь. Исполком принял однозначное решение признать выступление сборной удовлетворительным.