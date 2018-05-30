Врач пойманных на мельдонии российских гандболисток дисквалифицирован на 1,5 года. Свищев считает, что мало

Врач молодежной сборной России по гандболу Борис Краснов признан виновным в случае с обнаружением запрещенных препаратов в допинг-пробах российских гандболисток и дисквалифицирован на полтора года, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева. Европейская гандбольная федерация (EHF) 19 января дисквалифицировала российских гандболисток Антонину Скоробогатченко, Марию Дувакину и Марию Дудину на 20 месяцев из-за положительных допинг-проб на мельдоний. Пробы были взяты во время молодежного чемпионата Европы, где россиянки завоевали серебро. Отстраненные гандболистки были лишены медалей турнира. 24 января Антидопинговое подразделение EHF сократило срок дисквалификации спортсменок до 17 месяцев, а в конце мая - до 12 месяцев.

- Много это или мало - полтора года, не нам судить, а суду, который принимает решение, - цитирует ТАСС депутата Госдумы и президента Федерации керлинга России Дмитрия Свищева. - Но в данном случае налицо результат пробела в нашем законодательстве. Эта ситуация похожа на ситуацию с дисквалифицированным после Игр керлингистом Крушельницким - есть четкое понимание, что препарат подсыпан извне, он применен ни по халатности, ни по злому умыслу. К сожалению, на сегодняшний день существующее законодательство сложно регламентирует ответственность лиц, которые это сделали.

Что же касается врача команды - то, что он делал, это уголовное преступление - он давал спортсменкам таблетки без этикетки, в пластиковых стаканчиках. Это просто детский сад какой-то. Все доктора предоставлены ФМБА (Федеральным медико-биологическим агентством), все проходят тестирование, все сертифицированы, от их работы зависят и честь федерации, и честь страны, и честь спортсмена. В итоге Краснов получает пожурительное наказание на полтора года, но потом его кто-то возьмет на работу, у нас дефицит врачей.