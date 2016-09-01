Владлена Бобровникова: "Речь для Путина набросала за час, потом помогала мама"

Гандболистка сборной России и "Ростов-Дона" Владлена Бобровникова после победы на Олимпиаде в Рио и первой тренировки в составе клуба отметила, что выступление перед Президентом страны Владимиром Путиным стало для нее шоком.

– Для меня это был шок! Думала, что сказать: спасибо, что поддержали, спасибо за внимание и награды... Ночь выдалась бессонной, – цитирует Бобровникову donnews.ru. - Основное набросала сама за час, а потом помогла мама. Волнение было жутким, помню, что, когда обращались к Владимиру Владимировичу, голос очень дрожал, но подруги после выступления сказали, что все было замечательно. После нашей победы уверена, что президент знает, что такое гандбол.

Эмоционально было непросто собраться на тренировку. Когда ты, кажется, достиг чего хотел, сыграл свой главный матч (по ее словам, главным в ее карьере стал полуфинал с Норвегией), а тут надо начинать заново. Ян нам устроил такие бега сегодня, майка хоть выжимай! Но я уверена, что Ян найдет возможность нас вернуть с небес на землю и привести в порядок перед Суперкубком.