Владлена Бобровникова: "Норвежские гандболистки победили нас за счет быстрой игры"

Игрок сборной России Владлена Бобровникова после заключительного матча предварительного раунда чемпионата Европы с Норвегией (21:23) подчеркнула, что соперницы превзошли россиянок за счет быстрой игры. Подопечные Евгения Трефилова вышли в основной раунд турнира, который пройдет 10-14 декабря, с третьего места.

– Это женский гандбол, – приводит "Р-Спорт" слова Бобровниковой. – Когда одна команда ведет с комфортным преимуществом, не всегда удается сохранить этот задел. Норвежки играют в очень быстрый гандбол. Если мы делаем ошибку в нападении, они тут же приносят гол в наши ворота. Это очень опасный соперник. Они очень хорошо держат мяч, гоняют зону. Периодами нам удавалось хорошо убегать в атаку, защищаться. Но они пользовались нашими ошибками, потерями. Такой результат – из-за быстрой игры норвежек. За счет этого они и побеждают всех, быстро убегая в атаки после ошибок противника в нападении.