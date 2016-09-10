Владимир Максимов: "Трефилов выиграл все, но его отодвинули в Звенигороде"

Легендарный гандбольный тренер Владимир Максимов в интервью "СЭ" отметил, что не всегда большие деньги помогают добиваться высоких результатов. Он привел в пример отношения между "Звездой" и Евгением Трефиловым, который работал в Звенигороде с 2006 по 2011 год.

– Если вкратце, то на его место в клубе взяли югослава, положили зарплату в два раза больше, автомобиль с водителем прикрепили, а команда хоп – и ничего не выиграла. А Трефилов выиграл все. Но его отодвинули. Получили? – подчеркнул Максимов. – Когда приходят в спорт люди с деньгами, это неплохо. Но плохо, когда они следуют самой простой логике: если у меня денег как у дурака махорки, мне все равно, я иду быстрым путем, я гоняюсь за именами. Куплю Петю и Сережу, потому что Петя и Сережа классные, правда вот вместе играть не могут. Но это никого не волнует. Воспитать в молодых ребятах правильное отношение к работе сложнее. Сделать так, чтобы внутри у каждого сидело постоянное желание победить. Как у Андрея Лаврова, который приехал в Афины в 42 года, хотя все на свете уже выиграл. Но он хотел выиграть еще, потому и приехал. Потрясающее поколение. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)