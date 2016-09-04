Владимир Максимов: "Чеховские медведи" не показали всего потенциала в матче за Суперкубок России"

Главный тренер "Чеховских медведей" Владимир Максимов подчеркнул, что его команда не показала 100 процентов потенциала в матче за Суперкубок России против "Университета-Невы" (34:22). Подмосковный клуб выиграл Суперкубок в третий раз подряд.

– Мы победили, но очень многого не сделали в матче, – приводит "Р-Спорт" слова Максимова. – Я бы не сказал, что серьезная разница в классе, если смотреть на счет. Тактически у Питера получилось сегодня только 7-8 моментов. Если бы они их реализовали, то чаша весов в матче качалась бы влево-вправо. А когда их команда начала проигрывать, то пошли непозволительные ошибки. Плюс доля везения была на нашей стороне.

Есть положительные моменты в нашей игре, вратарь хорошо отстоял в первом тайме. Ребята играли тактически хорошо. Замен у нас немного, поэтому ветерану команды Александру Черноиванову пришлось бегать практически 40 минут, так как другие не очень готовы. Физически мы неплохо выглядели. Очень хотелось бы, чтобы в тактических перестроениях игроки показывали более зрелый гандбол.