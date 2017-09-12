Виталий Мутко: "Человеческий фактор может быть причиной допинга у гандболисток"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что ошибочные действия персонала могут быть причиной ситуации с допингом в женской молодежной сборной России по гандболу.

Ранее стало известно, что допинг-тесты трех гандболисток сборной России дали положительный результат во время чемпионата Европы среди игроков до 19 лет в Словении. Пробы были сданы во время чемпионата Европы 2017 года, где российская команда завоевала серебряные медали, уступив француженкам в финале.

- Здесь нужно, чтобы федерация спокойно разобралась в этой ситуации вместе со специалистами центра сборных команд, ФМБА (Федерального медико-биологического агентства), - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Девочки совсем молоденькие, я абсолютно уверен, что в этом случае имеются какие-то ошибочные действия персонала. К сожалению, скорее всего, налицо человеческий фактор. По этой проблеме все необходимые меры приняты, проведены соответствующие семинары, разъяснительная работа. Надо разбираться, что произошло. Если этот факт установлен, надо посмотреть, кто виноват, и они должны быть наказаны.

Сейчас есть возможность разобраться, откуда же они получили таблетку. Если сегодня еще врачи ФМБА продолжают… Старые запасы, что ли у них… Мне сложно это понять. Самое главное, что это не какое-то смысловое нарушение допинга, чтобы кого-то обмануть. Я читал слова президента федерации Сергея Шишкарева, он грозится разобраться. Пусть разберется.