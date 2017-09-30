Видеотрансляция матча Австрия - Россия

Женская сборная России по гандболу проводит в пригороде Вены выездной матч против команды Австрии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2018 года. "СЭ" предлагает вашему вниманию видеотрансляцию этой игры.

В предыдущем матче команда Евгения Трефилова обыграла Португалию со счетом 32:25. Главный тренер включил в состав на поездку в Австрию 18 человек. В заявку на игру попали 16 гандболисток, не были в нее включены Ксения Карпачева и Евгения Петрова.

Австрия в своем первом мачте потерпела поражение от румынок со счетом 25:36

Финальная часть чемпионата Европы пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года. Из каждой группы в финальную часть выходят по три команды.