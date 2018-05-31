В Суперлиге может появиться питерский "Зенит"

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев рассказал о возможном появлении новых клубов и арен. По словам руководителя федерации, он лично готов вложиться в строительство новой арены в Краснодаре.

- Есть ли какие-то подвижки по созданию клуба в Казани?

- Игра мужской сборной против Финляндии в Казани – одно из ярчайших событий года. Там люди реально умеют работать, и это касается не только спорта. Представляете, в городе, где нет профессионального клуба, на игру собралось более 4000 человек. Был и президент Татарстана Рустам Минниханов, Дмитрий Рогозин активно разъяснял ему нюансы игры. Все остались довольны. Это был хороший шаг на пути к созданию клуба в Татарстане.

- Много вопросов есть по созданию гандбольного "Зенита".

- Этот вопрос активно прорабатывается. Очень надеюсь, что успеем все решить уже к началу предстоящего сезона.

- Какие новости по строительству новых арен?

- Надеюсь, в Ростове все получится. Плюс нашли место в Краснодаре. Прямо рядом со стадионом Сергея Галицкого. Вроде бы там хорошо садится арена на три-пять тысяч зрителей. Я готов там вложиться. Не один, конечно.

- А при каких условиях?

- Долг ФК "Кубань" на сегодня – 230-250 миллионов рублей. В том числе, моих, как кредитора. Если бы Краснодарский край отдал эти деньги туда, кто-то еще был бы готов вложиться, я добавил бы еще своих активов – и дело пошло бы.

- Какова вообще цена вопроса?

- Владелец "Вардара" Сергей Самсоненко рассказывал, что построил свой центр в Скопье за 18 млн евро. Но там две площадки – на 6 500 и 1 000 . Плюс тренажерка, бассейн и гостиница на 70 номеров. Нам достаточно одного зала, и я вижу общий бюджет в районе 10-12 миллионов. (Владимир ИВАНОВ)