В Федерации гандбола России надеются, что спортсменки пересмотрят решения о завершении карьеры в сборной

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев подчеркнул, что женская сборная России по гандболу сыграет в международном турнире в начале октября с участием сильнейших команд. На Олимпиаде в Рио национальная команда впервые в истории завоевала золотые медали Игр.

"В октябре у нас уже первый турнир - серьезный, интересный, - приводит ТАСС слова Шишкарева. - В начале октября сборная соберется в обновленном составе, и с 3 по 5 октября по приглашению наших датских друзей мы сыграем очень интересный турнир с участием сборных Дании, Франции и Норвегии.

По словам Шишкарева, в нынешний период необходимо задуматься о подготовке резерва в кадрах и среди тренеров. Ранее исполком ФГР утвердил, что главный тренер женской сборной Евгений Трефилов продолжит свою работу на этом посту.

"Мы приняли решение, которое Минспорт должен утвердить, для меня это очевидно. Да, в декабре уже чемпионат Европы, поэтому не надо придавать этой всей бумажной работе большого значения. Мы говорили о необходимости готовить кадровые и тренерские резервы. Совершенно очевидно, что эту постолимпийскую паузу нужно использовать.

Откровенно признаем, мы не ставим амбициозных задач на чемпионат Европы. Будем стараться выступить как можно лучше, но дать возможность тренеру наигрывать новый состав мы тоже должны", - подчеркнул руководитель ФГР.

На сегодняшний день шесть игроков из 15, участвовавших на Олимпийских играх, объявили о завершении выступлений за сборную России, сказал Шишкарев.

"Девочки могут пересмотреть свои решения, очень надеемся, что громкие заявления о завершении карьеры так или иначе могут быть пересмотрены. На сегодня речь идет о шести игроках из 15, которые либо уже завершили карьеру в сборной, либо потихоньку будут завершать ее", - сказал он.