В ближайшее время будет готова программа развития гандбола в России

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил, что в ближайшие годы будет готова программа развития гандбола в стране до 2024 года. Президент России Владимир Путин ранее поручил разработать и утвердить ее до 1 июня 2017 года.

- Нас услышал глава государства, - цитирует "Р-Спорт" Шишкарева. - Это потрясающая новость, вселяющая оптимизм, обязывающая нас работать вдумчиво, скрупулезно. Это вдохновляет нас, это придает нам силы. Мы готовы к написанию и исполнению этой программы. Мы готовы вместе с региональными властями, с правительством РФ представить все наши предложения для включения в эту программу. Для вида спорта лучшего решения по итогам совета по спорту придумать нельзя. У нас уже есть наработки этой программы. Она будет готова в максимально короткие сроки.

Мы реалисты, мы будем просить только того, чего можно реально добиться. Программа будет выполнимой, будет рассчитана на возможности бюджетных и внебюджетных источников, на возможности регионов. Гандбол будет учиться зарабатывать сам. Будем превращать гандбол в доходный маркетинговый продукт. Мы понимаем, как это сделать. Есть результат Олимпиады, есть зрительский интерес. На Играх в Рио гандбол был вторым по посещаемости после футбола. Если иметь хороший спортивный результат, зрелище и комфортные условия для зрителей, то все реально.

В рамках программы развития гандбола мы предложим строительство отдельного спорткомплекса для гандбола в Москве для проведения соревнований европейского и мирового уровня. Эта арена в перспективе могла бы стать домашней для возрождаемого клуба МАИ и для какого-либо женского московского клуба. Такое специализированное спортсооружение мы сможем максимально задействовать и обеспечивать его доходность.