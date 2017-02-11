Умер двукратный олимпийский чемпион Василий Кудинов

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и России Василий Кудинов скончался на 48-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба клуба "Заря Каспия". За свою карьеру Кудинов выступал за астраханское "Динамо", парижский "Иври", немецкие "Хамельн" и "Магдебург", японскую "Хонду". С 2005 года он тренировал молодежную команду клуба "Заря Каспия" – "Авиатор".

Кудинов является обладателем золотых наград Олимпиад 1992 и 2000 годов, а также бронзы Игр-2004. Он дважды выигрывал чемпионаты мира (в 1993 и 1997 годах), побеждал на чемпионате Европы-1996.

"В наших сердцах Василий Александрович навсегда останется величайшим спортсменом, хорошим человеком, верным и отзывчивым другом, надежным коллегой и товарищем. Коллектив гандбольного клуба "Заря Каспия" выражает глубокие соболезнования родственникам и друзьям Василия Александровича… Имя этого величайшего гандболиста известно во всем мире. Спортсмен, который мог на гандбольной арене в одиночку переломить ход игры и привести свою команду к победе, Василий Александрович в обычной жизни оставался очень компанейским, добрым, открытым человеком", – говорится в сообщении "Зари Каспия".

Гражданская панихида состоится 14 февраля в астраханском Дворце спорта.