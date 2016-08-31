21:06 | ГАНДБОЛ

Трефилову подарили автомобиль

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Главному тренеру женской сборной России Евгению Трефилову подарили автомобиль Mercedes. При этом номер подаренного автомобиля отражает инициалы Трефилова. Об этом в своем твиттере сообщил советник президента Федерации гандбола России Илья Казаков. Напомним, подопечные Евгения Трефилова на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро завоевали золотые медали.

"Королю Треф – королевский подарок! Только что в Краснодаре вручили за Рио. От Сергея Шишкарева (президента Федерации гандбола России) и Николая Долуды (заместителя губернатора Краснодарского края)", – написал Казаков.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

опять не Лада-галима, а ненавистный всем немец??? ну как так-то???((

21:24

dominels.ru

Заслужил!!!

21:20

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