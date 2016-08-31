Главному тренеру женской сборной России Евгению Трефилову подарили автомобиль Mercedes. При этом номер подаренного автомобиля отражает инициалы Трефилова. Об этом в своем твиттере сообщил советник президента Федерации гандбола России Илья Казаков. Напомним, подопечные Евгения Трефилова на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро завоевали золотые медали.
"Королю Треф – королевский подарок! Только что в Краснодаре вручили за Рио. От Сергея Шишкарева (президента Федерации гандбола России) и Николая Долуды (заместителя губернатора Краснодарского края)", – написал Казаков.
Королю Треф-королевский подарок!Только что в Краснодаре вручили за Рио.От Шишкарева и Долуды,компаний холдинга Дело! pic.twitter.com/8ukEHjsokd– ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 31 августа 2016 г.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
опять не Лада-галима, а ненавистный всем немец??? ну как так-то???((
21:24
dominels.ru
Заслужил!!!
21:20