Трефилов вызвал 25 гандболисток на сбор перед квалификацией чемпионата Европы

Тренерский штаб сборной России во главе с Евгением Трефиловым огласил состав, который поедет на сбор перед квалификационными матчами чемпионата Европы-2018, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России. По итогам сборов, которые пройдут с 21 по 30 мая в Новогорске, будут отобраны 18 игроков.

Полный состав женской сборной России:

Вратари: Елена Уткина ("Лада"), Кира Трусова, Анастасия Рябцева (обе – "Астраханочка");

Полевые игроки: Дарья Самохина, Милана Таженова, Екатерина Зеленкова, Анна Шапошникова (все – "Астраханочка"), Полина Ведехина, Елена Михайличенко, Дарья Дмитриева, Ирина Снопова (все – "Лада"), Екатерина Баркалова, Ярослава Фролова, Екатерина Матлашова, Юлия Гаряева (все – "Кубань"), Екатерина Ильина, Ксения Макеева, Анна Вяхирева, Анна Сень, Валерия Маслова, Юлия Манагарова (все – "Ростов-Дон"), Юлия Маркова, Анастасия Макина (обе – "Динамо-Синара"), Полина Кузнецова ("Вардар"), Алена Амельченко ("Звезда").

Россиянкам предстоит сыграть против Португалии (31 мая) и Австрии (3 июня). После четыре матчей отборочного цикла Россия с 4 очками занимает третье место в своей группе. Лидеры, Румыния и Австрия, имеют по 6 баллов.