Трефилов согласился продолжить работу со сборной России

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сохранит свой пост после победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, информируют "Известия". Наставник и президент федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев уже достигли устной договоренности по этому вопросу. Официально об этом будет объявлено 2 сентября, по окончании заседания исполкома ФГР.

На нем тренеры всех сборных будут отчитываться о проделанной работе. Будет заслушан и доклад Трефилова, который сам выразил желание продолжить тренировать национальную команду. Трефилов будет готовить женскую сборную к чемпионату Европы-2016 и продлит контракт с Министерством спорта России на 2017 год.