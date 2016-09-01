08:46 | ГАНДБОЛ

Трефилов согласился продолжить работу со сборной России

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Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сохранит свой пост после победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, информируют "Известия". Наставник и президент федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев уже достигли устной договоренности по этому вопросу. Официально об этом будет объявлено 2 сентября, по окончании заседания исполкома ФГР. 

На нем тренеры всех сборных будут отчитываться о проделанной работе. Будет заслушан и доклад Трефилова, который сам выразил желание продолжить тренировать национальную команду. Трефилов будет готовить женскую сборную к чемпионату Европы-2016 и продлит контракт с Министерством спорта России на 2017 год. 

 

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/629833

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