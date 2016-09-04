20:30 | ГАНДБОЛ

Трефилов не смог подыграть Урганту

Евгений ТРЕФИЛОВ, Анна ВЯХИРЕВА и Екатерина ИЛЬИНА в гостях у ИВАНА УРГАНТА. Фото instagram.com
Евгений ТРЕФИЛОВ, Анна ВЯХИРЕВА и Екатерина ИЛЬИНА в гостях у ИВАНА УРГАНТА. Фото instagram.com
0
0
0
2

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, как собщал "СЭ", в конце этой недели посетил телешоу "Вечерний Ургант". Помимо специалиста гостями первого выпуска нового сезона на Первом канале стали олимпийские чемпионки Анна Вяхирева и Екатерина Ильина.

 
Евгений ТРЕФИЛОВ с подопечными на фоне статуи Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро.Евгений Трефилов: "Тренировать должны наши. А не Капелло и датский гусь"

– Мне кажется, что мы с Иваном не смогли развеселить публику, – рассказал "СЭ" после эфира Трефилов. – Но это только моя вина, я не подыграл Урганту, а ему было тяжело в одиночку справиться с таким "зубром", как я. Обычно передачи сочные, но в этот раз суховато получилось. Но в целом все благородно прошло.

– Что помешало?

– Я побоялся, что моих шуток могут не понять. Надо было подыграть, но я же не артист… Это Ургант к камерам привык.

– До этого часто бывали на телевидении?

– Бывал, но нечасто.

– Заранее готовились к передаче?

– Нет, ни в коем случае. Только импровизация.

– Еще раз придете в гости к Урганту?

– Если снова будут крупные победы, конечно, приду. А пока хватит, посидел на вершине Олимпа – слезай и иди работать! (Любовь КОНЯЕВА)

Сегодня Евгению Васильевичу – 61. Поздравления от "СЭ"!

"А на вершине даже одуванчиков нет…"
Лучшие цитаты Евгения Трефилова из Рио

0
0
0


Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Dymanomashina

Да, ладно, нормально он смотрелся. Трефилов - мужик, а не клоун. Есть уже среди наших тренеров один КВНщик, хватит. Мои поздравления!

21:27

FreDDy Kruger

Мои Поздравления ВАМ, Евгений Васильевич!!! Здоровья и ещё многих побед!!! От Души!!!

21:05

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ