Трефилов не смог подыграть Урганту

Евгений ТРЕФИЛОВ, Анна ВЯХИРЕВА и Екатерина ИЛЬИНА в гостях у ИВАНА УРГАНТА. Фото instagram.com

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, как собщал "СЭ", в конце этой недели посетил телешоу "Вечерний Ургант". Помимо специалиста гостями первого выпуска нового сезона на Первом канале стали олимпийские чемпионки Анна Вяхирева и Екатерина Ильина.

– Мне кажется, что мы с Иваном не смогли развеселить публику, – рассказал "СЭ" после эфира Трефилов. – Но это только моя вина, я не подыграл Урганту, а ему было тяжело в одиночку справиться с таким "зубром", как я. Обычно передачи сочные, но в этот раз суховато получилось. Но в целом все благородно прошло.

– Что помешало?

– Я побоялся, что моих шуток могут не понять. Надо было подыграть, но я же не артист… Это Ургант к камерам привык.

– До этого часто бывали на телевидении?

– Бывал, но нечасто.

– Заранее готовились к передаче?

– Нет, ни в коем случае. Только импровизация.

– Еще раз придете в гости к Урганту?

– Если снова будут крупные победы, конечно, приду. А пока хватит, посидел на вершине Олимпа – слезай и иди работать! (Любовь КОНЯЕВА)

Сегодня Евгению Васильевичу – 61. Поздравления от "СЭ"!

"А на вершине даже одуванчиков нет…"

Лучшие цитаты Евгения Трефилова из Рио