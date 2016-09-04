Трефилов не смог подыграть Урганту

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, как собщал "СЭ", в конце этой недели посетил телешоу "Вечерний Ургант". Помимо специалиста гостями первого выпуска нового сезона на Первом канале стали олимпийские чемпионки Анна Вяхирева и Екатерина Ильина.
– Мне кажется, что мы с Иваном не смогли развеселить публику, – рассказал "СЭ" после эфира Трефилов. – Но это только моя вина, я не подыграл Урганту, а ему было тяжело в одиночку справиться с таким "зубром", как я. Обычно передачи сочные, но в этот раз суховато получилось. Но в целом все благородно прошло.
– Что помешало?
– Я побоялся, что моих шуток могут не понять. Надо было подыграть, но я же не артист… Это Ургант к камерам привык.
– До этого часто бывали на телевидении?
– Бывал, но нечасто.
– Заранее готовились к передаче?
– Нет, ни в коем случае. Только импровизация.
– Еще раз придете в гости к Урганту?
– Если снова будут крупные победы, конечно, приду. А пока хватит, посидел на вершине Олимпа – слезай и иди работать! (Любовь КОНЯЕВА)
Сегодня Евгению Васильевичу – 61. Поздравления от "СЭ"!
"А на вершине даже одуванчиков нет…"
Лучшие цитаты Евгения Трефилова из Рио
Dymanomashina
Да, ладно, нормально он смотрелся. Трефилов - мужик, а не клоун. Есть уже среди наших тренеров один КВНщик, хватит. Мои поздравления!
21:27
FreDDy Kruger
Мои Поздравления ВАМ, Евгений Васильевич!!! Здоровья и ещё многих побед!!! От Души!!!
21:05