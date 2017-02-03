Торгованов продолжит тренировать сборную России

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил, что Дмитрий Торгованов продолжит работу на посту главного тренера мужской сборной России. Такое решение было принято сегодня на заседании исполкома ФГР, которое проходит в здании Олимпийского комитета России (ОКР). Напомним, в прошлом году российские гандболисты в 1/8 финала Олимпийских игр-2016 уступили Словении (26:32).

- Ни у кого возражений нет - Торгованов продолжает работу в сборной, - цитирует "Р-Спорт" Шишкарева. - До 1 марта предлагаем ему вместе с тренерским советом предложить кандидатуру второго тренера сборной.