"Спартак" провел тренировку с болельщиками

В рамках подготовки к матчу против "Чеховских медведей" гандбольный "Спартак" провел совместную тренировку с болельщиками. Вместе с игроками команды в ней приняли участие поклонники красно-белых, регулярно посещающие домашние и выездные матчи.

– Для нас это уже не первое подобное мероприятие. Я считаю, что подобные тренировки должны проходить регулярно. Мне было приятно увидеть высокий уровень подготовки у наших болельщиков: заметно, что многие ребята регулярно играют в гандбол, обладают неплохой техникой, знают различные нюансы правил. Перед матчем против "Чеховских медведей" команде было важно почувствовать единение с болельщиками. Мы очень надеемся на их поддержку в грядущей игре, – сказал Филиппов.

Матч "Спартак" – "Чеховские медведи" пройдет 7 декабря во Дворце спорта в Крылатском. Игра начнется в 19.30. (Максим Бирюков)