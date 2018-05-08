"Спартак" обыграл "Университет-Нева" и вышел в финал чемпионата России

"Спартак" в дополнительное время обыграл "Университет-Нева" (32:30 ОТ) в матче 1/2 финала чемпионата России по гандболу среди мужчин и вышел в финал турнира.

Московская команда выиграла полуфинальную серию со счетом 2-1. В финале спартаковцам предстоит сыграть с "Чеховскими медведями". Игры пройдут 14 и 19 мая, в случае ничьей на площадке команды из Чехова пройдет третий поединок.

Гандбол

Чемпионат России

Мужчины

1/2 финала

"Спартак" (Москва) - "Университет-Нева" (Санкт-Петербург) - 32:30 ОТ

Счет в серии - 2-1