"Спартак" готовится к матчу года с "Невой"

Матч года в Москве.

7 мая на малой арене "ВТБ Ледовый дворец" пройдет второй полуфинальный матч плей-офф чемпионата России между столичным "Спартаком" и командой "Университет Лесгафта-Нева" из Санкт-Петербурга.

Ранее в 1/4 финала "Спартак" со счетом 2:0 в серии обыграл "СГАУ-Саратов", а "Университет Лесгафта-Нева" также в двух матчах оказался сильнее "Пермских медведей".

Первый матч серии закончился в пользу гандболистов из Северной столицы со счетом 27:26, теперь для попадания в финал москвичам необходимо одержать две победы в Москве.

Ранее в этом сезоне клубы уже трижды встречались в рамках чемпионата и Кубка России, и каждый раз красно-белые оказывались сильнее соперников.

Кроме противостояния двух столиц зрителей матча ожидает еще и противостояние двух лидеров команд, игроков национальной сборной России Дмитрия Ковалева (капитан ГК "Спартак") и лучшего бомбардира Суперлиги сезона-2016/2017, правого полусреднего "Невы" Дмитрия Киселева.

Матч состоится 7 мая в "ВТБ Ледовый дворец" и начнется в 19.30.

Билеты можно купить – здесь.