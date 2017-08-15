Соловьев будет руководить юношеской сборной России на ЧМ

Алексей Соловьев будет руководить юношеской сборной России (игроки в возрасте до 19 лет) на чемпионате мира в Грузии, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России. На мировом первенстве он заменит тренера Николая Чигарева.
Ранее глава ФГР Сергей Шишкарев сообщил, что исполком организации принял решение отправить в отсавку специалиста, чье поведение во время турнира было признано неподобающим.
Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира сборная России сыграет с Кореей. Встреча состоится 16 августа.
Дополнительная информация
http://rushandball.ru/publications/22948/nikolaj-chigaryov-otstranyon-ot-dolzhnosti-glavnogo-trenera-muzhskoj-sbornoj-ross