Швеция и Дания пробились в 1/4 финала чемпионата мира

Сборная Швеции в матче 1/8 финала чемпионата мира разгромила сборную Белоруссии - 41:22. За выход в полуфинал шведы поспорят с французами.

В другой встрече сборная Венгрии обыграла сборную Дании - 27:25. В 1/4 финала венгры сразятся с норвежцами.

Чемпионат мира

Мужчины

1/8 финала

Белоруссия - Швеция - 22:41 (11:24)

Венгрия - Дания - 27:25 (13:12)