20:04 22 января | ГАНДБОЛ

Швеция и Дания пробились в 1/4 финала чемпионата мира

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Сборная Швеции в матче 1/8 финала чемпионата мира разгромила сборную Белоруссии - 41:22. За выход в полуфинал шведы поспорят с французами.

В другой встрече сборная Венгрии обыграла сборную Дании - 27:25. В 1/4 финала венгры сразятся с норвежцами.

Чемпионат мира

Мужчины

1/8 финала

Белоруссия - Швеция - 22:41 (11:24)

Венгрия - Дания - 27:25 (13:12)

Дополнительная информация

http://handball.sport-express.ru/men/world/2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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saiga

Дилетанту на сайте "С-Э". Хватит издеваться над спортом! Твоих мозгов-кибер хватит только на неспорт-кибер. Не лезь в спорт, где ни ухом, ни рылом. В 1/4 финала вышли сборные ВЕНГРИИ и Швеции. Руководство газеты и сайта "С-Э", долго еще этот клоун будет подрывать имидж спортивной газеты и сайта?к

23:25 22 января

Vladi1313

Хоть читаете что пишете? Реально уже смешно...

20:21 22 января

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