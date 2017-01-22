Швеция и Дания пробились в 1/4 финала чемпионата мира

Сборная Швеции в матче 1/8 финала чемпионата мира разгромила сборную Белоруссии - 41:22. За выход в полуфинал шведы поспорят с французами.
В другой встрече сборная Венгрии обыграла сборную Дании - 27:25. В 1/4 финала венгры сразятся с норвежцами.
Чемпионат мира
Мужчины
1/8 финала
Белоруссия - Швеция - 22:41 (11:24)
Венгрия - Дания - 27:25 (13:12)
saiga
Дилетанту на сайте "С-Э". Хватит издеваться над спортом! Твоих мозгов-кибер хватит только на неспорт-кибер. Не лезь в спорт, где ни ухом, ни рылом. В 1/4 финала вышли сборные ВЕНГРИИ и Швеции. Руководство газеты и сайта "С-Э", долго еще этот клоун будет подрывать имидж спортивной газеты и сайта?к
23:25 22 января
Vladi1313
Хоть читаете что пишете? Реально уже смешно...
20:21 22 января