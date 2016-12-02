Шишкарев выдвинут на пост президента Федерации гандбола России

Федерация гандбола Московской области выдвинула кандидатуру Сергея Шишкарева на пост президента Федерации гандбола России (ФГР). Глава организации будет избран в ходе отчетно-выборной конференции федерации, которая состоится 26 декабря. Шишкарев является действующим президентом ФГР.

– Вчера меня официально выдвинула московская областная организация, членом которой я являюсь, – приводит ТАСС слова Шишкарева. – Буду регистрироваться, видимо, как единственный кандидат – о соперниках на данный момент мне неизвестно.

Основные вехи нашей предстоящей четырехлетней работы я опишу, но это будет скорее не программа, а тезисы. Мы поговорим о болевых точках – это, конечно, развитие детско– юношеского и студенческого гандбола, подготовка тренерских кадров, судейства. Буду делать небольшую презентацию и акцент на то, что нам нужно создавать лиги: для начала в женском гандболе в следующем году и через год – в мужском. Мне кажется, это будет спортивный, зрелищный, маркетинговый продукт, и такое новое юридическое образование позволит повысить зрительский интерес, ну и повышать, в том числе, и доходность соревнований.

