Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подал документы для выборов в Международную федерацию гандбола (IGF). Как отметил руководитель, его присутствие в составе IGF положительно скажется на развитии гандбола в России.

- Да, документы поданы, ждем официальной рассылки документов, которая будет, наверное, в конце сентября. Конгресс намечается на 17-19 ноября, - цитирует ТАСС Шишкарева. - Это позволит нам влиять на политику принятия решений, на принятие решений по поводу места проведения соревнований. Для нашей федерации это станет возможность напрямую контактировать с Международным олимпийским комитетом. Для нас очень важно находиться в эпицентре принятия решений и определения стратегических путей развития нашего вида спорта", - сказал он.