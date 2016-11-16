Шишкарев оценил стоимость проведения женского ЧМ-2023 в России в 450 миллионов рублей

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев оценивает стоимость возможного проведения женского ЧМ-2023 в России в 450 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ФГР. Сегодня Шишкарев встретился с министром спорта России Павлом Колобковым и обсудил вопросы, в том числе – вопрос участия России в борьбе за проведение турнира.

На проведение ЧМ также претендуют Венгрия и Дания/Норвегия (совместная заявка двух стран). Страна-хозяйка турнира определится в ходе заседания совета Международной федерации гандбола (IHF) в январе 2017 года, которое пройдет во Франции во время мужского чемпионата мира.