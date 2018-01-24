Шишкарев может оспорить в CAS недопуск к выборам в исполком IHF

Президент ФГР Сергей Шишкарев подал предварительный иск в арбитраж Международной федерации гандбола (IHF) на решение о снятии его кандидатуры с выборов в исполком организации. В будущем он готов оспорить решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Выборы главы IHF и исполкома организации состоялись в ноябре на конгрессе в Турции. Шишкарев претендовал на место в исполкоме IHF, однако его кандидатура была не допущена до выборов, так как "глава ФГР не соответствовал всем требуемым критериям".

- Мы подали предварительный иск в арбитраж при международной федерации, он принят, зафиксирован, внесена соответствующая сумма на счет IHF, - цитирует "Р-Спорт" Шишкарева. - Но для того, чтобы полностью и квалифицированно оформить наши претензии, нам нужны исчерпывающие материалы, исходники. Мы запросили все исчерпывающие документы по конгрессу. Отправили и пока ждем, когда международная федерация удосужится нам ответить и представит все документы.

В видео они уже отказали, сказали, что у них его нет, хотя оно у них было, они все снимали. В следующий раз мы будем умнее, будем возить с собой камеры. Сейчас мы ждем хотя бы аудио на нескольких языках. Там же проблема была еще и в том, что когда я выступал, приблизительно половину моей речи не было перевода на разные языки. Если арбитраж IHF примет не устраивающее нас решение, придется обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.