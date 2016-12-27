12:15 | ГАНДБОЛ

Шельменко, Котов и Корнев не сыграют на Кубке Рижской думы

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Федерация гандбола России на официальном сайте опубликовала состав мужской сборной России на Кубок Рижской думы. Сергей ШельменкоАлександр Котов, Дмитрий Корнев, Глеб Калараш и Денис Васильев, которые принимали участие в сборе в Новогорске, не отправились в Латвию. Товарищеский турнир, на котором россияне сыграют с Латвией, Белоруссией и Египтом, является подготовкой к чемпионату мира, который пройдет во Франции с 11 по 29 января. 

На Кубке Рижской думы, который стартует сегодня, сыграют следующие гандболисты:

вратари Виктор Киреев ("Мотор", Украина), Вадим Богданов ("Азоты Пулавы", Польша), Дмитрий Павленко ("Чеховские медведи");

правые крайние Дмитрий Ковалев ("Чеховские медведи"), Даниил Шишкарев ("Вардар", Македония);

правые полусредние Дмитрий Киселев ("Университет-Нева"), Самвел Асланян ("КСМ Бухарест", Румыния);

разыгрывающие Дмитрий Житников ("Висла", Плоцк), Павел Атьман (БГК им.Мешкова, Белоруссия);

левые полусредние Александр Шкуринский (СКИФ), Александр Деревень ("Вардар", Македония), Сергей Горбок ("ПИК Сегед", Венгрия), Азат Валиуллин ("Айзенах", Германия);

левые крайние Игорь Сорока ("Мотор", Украина), Тимур Дибиров ("Вардар", Македония);

линейные Александр Черноиванов ("Чеховские медведи"), Михаил Чипурин ("Иври", Франция).

Дополнительная информация

http://www.rushandball.ru/news/kubok-rizhskoy-dumy-sostav-sbornoy-rossii

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