Шельменко, Котов и Корнев не сыграют на Кубке Рижской думы

Федерация гандбола России на официальном сайте опубликовала состав мужской сборной России на Кубок Рижской думы. Сергей Шельменко, Александр Котов, Дмитрий Корнев, Глеб Калараш и Денис Васильев, которые принимали участие в сборе в Новогорске, не отправились в Латвию. Товарищеский турнир, на котором россияне сыграют с Латвией, Белоруссией и Египтом, является подготовкой к чемпионату мира, который пройдет во Франции с 11 по 29 января.

На Кубке Рижской думы, который стартует сегодня, сыграют следующие гандболисты:

вратари Виктор Киреев ("Мотор", Украина), Вадим Богданов ("Азоты Пулавы", Польша), Дмитрий Павленко ("Чеховские медведи");

правые крайние Дмитрий Ковалев ("Чеховские медведи"), Даниил Шишкарев ("Вардар", Македония);

правые полусредние Дмитрий Киселев ("Университет-Нева"), Самвел Асланян ("КСМ Бухарест", Румыния);

разыгрывающие Дмитрий Житников ("Висла", Плоцк), Павел Атьман (БГК им.Мешкова, Белоруссия);

левые полусредние Александр Шкуринский (СКИФ), Александр Деревень ("Вардар", Македония), Сергей Горбок ("ПИК Сегед", Венгрия), Азат Валиуллин ("Айзенах", Германия);

левые крайние Игорь Сорока ("Мотор", Украина), Тимур Дибиров ("Вардар", Македония);

линейные Александр Черноиванов ("Чеховские медведи"), Михаил Чипурин ("Иври", Франция).