Сергей Шишкарев: "Задача-минимум на чемпионат Европы - место в тройке"

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев отметил, что задачей-минимум на чемпионате Европы, который пройдет в Швеции в декабре этого года, является попадание в тройку сильнейших. По словам главы организации, команде многое по силам, несмотря на то что ряд игроков завершили карьеру в сборной.

- Все вы знаете, что у нашего тренера Евгения Трефилова в карьере еще не было победы на чемпионате Европы, - подчеркнул Шишкарев, обращаясь к команде с напутственным словом во время сбора в Новогорске. - И я очень хочу, чтобы мы сделали ему такой подарок. Задача минимум - попасть в тройку. А если получится - еще и побороться за золото.

Да, у нас не все так гладко. Меня настораживает, что не все сборницы играют в основных составах своих клубов. Завершил карьеру ряд сильных игроков. Но я уверен, что вам многое по силам. Вы заслуживаете права играть в финалах турниров любого уровня.

С ответным словом со стороны команды выступила Анна Вяхирева. Лучший игрок олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро поблагодарила президента ФГР, после чего строго добавила: "Сергей Николаевич, мы вас никуда не отпустим". (Владимир ИВАНОВ)