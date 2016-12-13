15:36 | ГАНДБОЛ

Сергей Шишкарев: "Вдруг мы все-таки проползем в полуфинал..."

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Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев уверен, что россиянки покажут хорошую игру в матче с Данией. Матч чемпионата Европы Россия – Дания состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

 
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– Ожидания от матча с Данией самые оптимистичные. Думаю, что сегодня наша команда покажет совсем другую игру. Девочкам нужен был день отдыха, как глоток свежего воздуха.

К тому же, Евгений Васильевич изменил отношение и к спортсменкам, и к самому себе. Он понял, что им необходимо давать душевный, психологический комфорт и тогда они покажут, на что способны.

Я был в Швеции перед матчем с Норвегией, общался с командой. Настрой мне понравился – глаза горели. Присутствовало желание, но не хватило мастерства, сыгранности.

Сейчас я снова лечу в Швецию на большой разговор с Евгением Васильевичем, потом со спортсменками пообщаюсь. К моменту матча россиянок с датчанками мы уже будем знать результаты других игр. Надеюсь, турнирное положение России улучшится, а вместе с ним и мотивация у девушек станет выше. Вдруг мы все-таки проползем в полуфинал, по-пластунски... (Любовь КОНЯЕВА)

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