Сергей Шишкарев: "Вдруг мы все-таки проползем в полуфинал..."

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев уверен, что россиянки покажут хорошую игру в матче с Данией. Матч чемпионата Европы Россия – Дания состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

– Ожидания от матча с Данией самые оптимистичные. Думаю, что сегодня наша команда покажет совсем другую игру. Девочкам нужен был день отдыха, как глоток свежего воздуха.

К тому же, Евгений Васильевич изменил отношение и к спортсменкам, и к самому себе. Он понял, что им необходимо давать душевный, психологический комфорт и тогда они покажут, на что способны.

Я был в Швеции перед матчем с Норвегией, общался с командой. Настрой мне понравился – глаза горели. Присутствовало желание, но не хватило мастерства, сыгранности.

Сейчас я снова лечу в Швецию на большой разговор с Евгением Васильевичем, потом со спортсменками пообщаюсь. К моменту матча россиянок с датчанками мы уже будем знать результаты других игр. Надеюсь, турнирное положение России улучшится, а вместе с ним и мотивация у девушек станет выше. Вдруг мы все-таки проползем в полуфинал, по-пластунски... (Любовь КОНЯЕВА)