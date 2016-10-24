Сергей Шишкарев: "В 2017 году ждем успешных выступлений России на чемпионатах мира"

Интервью "СЭ" дал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, который некоторое время назад выступил с ярким докладом про гандбол на совете по развитию спорта при Президенте РФ. Он подчеркнул, что в женской сборной России после победы на Олимпиаде-2016 происходит процесс омоложения состава.

– Какой результат на декабрьском женском чемпионате Европы-2016 вас устроит, учитывая статус олимпийских чемпионок? - вопрос Шишкареву.

– Женская сборная России по гандболу сейчас переживает постепенную смену поколений и находится в стадии перестройки. Несколько игроков – Татьяна Ерохина, Ирина Близнова, Ольга Акопян – завершили карьеру. Еще несколько игроков, вероятно, скоро тоже закончат выступление за национальную команду. Уже сейчас нам нужно думать о следующих Олимпийских играх, поэтому Трефилов принял решение омолодить команду, пригласив несколько молодых игроков. Перемены в составе не могли пройти незаметно, в октябре мы заняли лишь четвертое место на турнире "Золотая лига" в Дании, но в то же время команда от матча к матчу двигалась поступательно, постепенно прибавляя от матча к матчу. Понравилось, что некоторые молодые игроки быстро осваиваются и привыкают к требованиям Евгения Васильевича. Например, победительница юниорского чемпионата мира 17-летняя Антонина Скоробогатченко не тушевалась перед сборными Дании, Норвегии и Франции, забросив девять мячей.

Словом, поводы для оптимизма есть. Трефилов не раз доказывал свой профессиональный уровень. Надеюсь, что наша сборная будет готова к чемпионату Европы – все-таки в составе кроме молодых игроков есть опытные гандболистки, действующие олимпийские чемпионки, участницы еврокубков.

В то же время не станем ставить сверхзадачи – во что бы то ни стало завоевать золотые медали. Попадание на пьедестал почета, учитывая перемены, стало бы достойным результатом. Однако золото чемпионата Европы – единственная награда, которой пока нет в коллекции Трефилова. Наверняка Евгений Васильевич будет ставить перед собой цель завоевать недостающий трофей. (Дмитрий СИМОНОВ)

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