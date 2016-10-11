Сергей Шишкарев: "УСЗ "Дружба" может стать домом для российского гандбола"

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подчеркнул, что универсальный спортивный зал "Дружба" в Москве после реконструкции может стать домом для российского гандбола. Сегодня Шишкарев, выступая на Совете при президенте России по развитию физической культуры и спорта, отметил, что хочет на базе УСЗ "Дружба" сделать гандбольный центр.

– Для нашего вида спорта, для вида спорта, который я представляю, этот Совет при президенте РФ прошел успешно, – приводит ТАСС слова Шишкарева. - Главное, чтобы все это было зафиксировано протокольно, чтобы все совершилось и реализовалось. Для нас важно, чтобы у отечественного гандбола появился свой дом, свой угол. Считаем, что УСЗ "Дружба" – это тот комплекс, который после реконструкции может стать нашей домашней ареной для национальной сборной.

Знаю, что меня мэр Москвы Сергей Семенович Собянин услышал, подмигнул, думаю, что диалог на эту тему будет продолжен.



