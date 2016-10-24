Сергей Шишкарев: "Успех женской сборной в Рио произошел не благодаря, а вопреки"

Интервью "СЭ" дал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, который некоторое время назад выступил с ярким докладом про гандбол на совете по развитию спорта при Президенте РФ. Он подчеркнул, что этот вид спорта в стране находится на недостаточном уровне развития, несмотря на победу женской сборной на Олимпиаде-2016.

– 11 октября во Владимирской области состоялся президентский совет по спорту. И в частности, назвали олимпийскую сборную "15 золушками". Поясните почему.

– Очевидно, что победа на Олимпийских играх, как правило, означает доминирование отдельного вида спорта в стране. Это показатель благополучия вида спорта, его правильного развития. Но, к сожалению, на данный момент мы подобного о гандболе сказать не можем. Наш вид спорта пока находится на недостаточном уровне развития, хотя у него очень большой потенциал. Не раз уже говорил, что успех женской сборной России на Олимпиаде в Рио, завоевание золотых медалей, произошел не благодаря, а вопреки.

И ассоциация наших золотых гандболисток с Золушками не случайна. Скажите, как их можно называть по-другому, если они вынуждены тренироваться и играть в морально устаревших залах из прошлого века? Если для развития гандбола в стране нет достойных условий? Красноречивый пример: наша команда "Динамо-Синара" – между прочим, один из самых титулованных клубов страны, который ныне представляет Россию во втором по значимости турнире, Кубке ЕГФ – вынужден играть в зале на 1500 зрителей, сооружении со специфической "надувной" конструкцией. На данный момент гандбольная инфраструктура в нашей стране практически отсутствует. Хороших, достойных залов, приспособленных для игры в гандбол, раз-два и обчелся. Не хватает федеральных центров спортивной подготовки, современных спортивных сооружений, отвечающих международным стандартам и требованиям. Как можно вырастить классных, профессиональных игроков высочайшего уровня, если нет элементарных условий для этого?!

А победа женской сборной России на Олимпийских играх, учитывая нынешние реалии, уникальна. Все сошлось воедино. Это и громадное желание девушек победить – а для многих из них Игры в Рио были последним шансом завоевать олимпийское золото, так как после турнира они завершили карьеру. Это и командный дух, который удалось создать внутри коллектива. И удача. И гениальные тренерские ходы Евгения Трефилова. И поддержка руководства Федерации гандбола России и Олимпийского комитета России. Все то, что происходило два месяца подряд после Олимпийских игр, – словно бал из сказки "Золушка". (Дмитрий СИМОНОВ)

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