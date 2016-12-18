Сергей Шишкарев: "России достался самый сложный соперник"

Президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев считает, что женской сборной России в жеребьевке стыковых матчей чемпионата мира-2017 достался самый сложный соперник - Польша. Первый матч пройдет в промежутке с 9 по 11 июня, а ответный - в промежутке с 13 по 15 июня. Победитель по сумме двух встреч получит право сыграть на чемпионате мира, который пройдет с 1 по 17 декабря в Германии.

- Итоги жеребьевки держат нас в тонусе, бодрят и заставляют работать каждый день, - цитирует "Р-Спорт" Шишкарева. - Нашей сборной достался самый сложный, самый нежелательный соперник из второй корзины. Но при этом и самый интересный. Польская сборная доставила нам немало неприятностей на прошлом чемпионате мира, когда мы потерпели от них единственное поражение на турнире. Мы ответили им взаимностью на квалификации на Олимпиаду.

Команда наша должна быть постоянно в тонусе, нужно очень серьезно подойти к матчам отбора с Польшей. Чемпионат Европы выявил большое количество проблем по составу, тем не менее, впереди полгода. За это время можно подготовить новых игроков, наладить связи. Будем выделять время для сборов первой национальной команды.