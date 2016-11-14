Сергей Шишкарев: "Проведение женского чемпионата мира-2023 важно России в плане отбора на Игры"

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что проведение женского чемпионата мира 2023 года важно для России в плане отбора на Олимпийские игры. Россия, Венгрия и Дания/Норвегия (совместная заявка двух стран) претендуют на проведение чемпионата мира среди женщин в 2023 году. Страна-хозяйка турнира определится в ходе заседания совета организации в январе 2017 года, которое пройдет во Франции во время мужского чемпионата мира.

– Конкуренция за чемпионат мира-2023 у нас серьезная, – цитирует "Р-Спорт" Шишкарева. – 2023 год предшествует Олимпиаде. Три призера этого чемпионата мира попадают на Игры без квалификационного отбора. Поэтому это одна из причин, почему нам важно провести этот турнир. Мы олимпийские чемпионы, мы хотим развития гандбола в стране. Хотим повышения интереса к нему.

Мы имеем моральное право на проведение чемпионата мира. К тому же с 2005 года мы не принимали крупные турниры. К 2023 году будет уже 18 лет без значимых международных турниров в России. Мы имеем обоснованные претензии на проведение крупного спортивного состязания.

С точки зрения клубного гандбола Венгрия – один из лидеров женского гандбола. "Дьер" и "Ференцварош" сейчас одни из претендентов на победу в женской Лиге чемпионов. У них и инфраструктура хорошая. Дания и Норвегия – ведущие гандбольные державы. Но не стоит забывать, что Дания только что проводила чемпионат мира. Мы намерены бороться с такими сильными заявками.

Пять городов рассматриваются в качестве кандидатов на проведение матчей чемпионата мира. Это Ростов-на-Дону, Астрахань, Краснодар, Санкт-Петербург, Москва. Все пять городов примут турнир, если мы его получим. В Ростове и Краснодаре нужно еще привести в порядок гандбольную инфраструктуру. Три других города соответствуют всем требованиям для проведения соревнований уровня чемпионата мира. Этот турнир мы рассматриваем в контексте программы развития гандбола в стране до 2024 года.