Сергей Шишкарев: "Приоритет - подготовка программы развития гандбола до 2024 года"

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев отметил, что основной задачей организации является подготовка программы развития гандбола до 2024 года. По словам главы ФГР, также мужская и женская национальные сборные должны успешно выступить на чемпионатах мира.

– Планы подготовить полноценную и профинансированную программу развития гандбола до 2024 года и принять ее вместе со строительством объектов, – приводит ТАСС слова Шишкарева. – Также нужно успешно выступить на чемпионате мира среди мужчин и среди женщин. Также нам необходимо продолжать развивать наш вид спорта и поднимать его из руин.

Чемпионат мира среди мужчин стартует во Франции 10 января.

