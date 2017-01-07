14:13 | ГАНДБОЛ

Сергей Шишкарев: "Приоритет - подготовка программы развития гандбола до 2024 года"

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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев отметил, что основной задачей организации является подготовка программы развития гандбола до 2024 года. По словам главы ФГР, также мужская и женская национальные сборные должны успешно выступить на чемпионатах мира.

– Планы подготовить полноценную и профинансированную программу развития гандбола до 2024 года и принять ее вместе со строительством объектов, – приводит ТАСС слова Шишкарева. – Также нужно успешно выступить на чемпионате мира среди мужчин и среди женщин. Также нам необходимо продолжать развивать наш вид спорта и поднимать его из руин.

Чемпионат мира среди мужчин стартует во Франции 10 января.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3925351

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