Сергей Шишкарев: "Победа России на Олимпиаде отразилась на интересе детей к гандболу"

Президент федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев считает, что победа женской сборной России на Олимпиаде-2016 привела к увеличению интереса к гандболу. Например, в Новосибирске спрос на детские секции превысил возможности в шесть раз.

- Победа женской сборной на Олимпиаде в Рио уже отразилась на интересе детей к гандболу, - цитирует "Р-Спорт" Шишкарева. - Я прилетел в родной Новороссийск меньше чем через неделю после Олимпиады, и в городе уже открылись две секции. Предполагалось набрать в них 40-60 человек. Но спрос превысил возможности в шесть раз, то есть пришло записываться в секцию 200 с лишним детей. Думаю, что такая же ситуация и по всей стране. Теперь остается нам поспевать за тем гандбольным интересом, который возник после победы на Олимпиаде.