Сергей Шишкарев: "Ни о каком заговоре против России в гандболе речи не идет"

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев в интервью "СЭ" подвел итоги неоднозначного для мужской сборной чемпионата мира по гандболу. Он подчеркнул: ни о каком заговоре против россиян речи не идет.

– С одной стороны – Россия на чемпионате мира вылетела в первом раунде плей-офф. С другой, в целом команда потерпела три поражения – и все от первой тройки призеров. Стакан наполовину полон или наполовину пуст?

– Хороший вопрос. Вот та статистика, которую вы привели, заставляет верить, что все-таки наполовину полон.

– Еще недавно вы были более категорично настроены.

– Да, поначалу я был достаточно категоричен, очень расстроился из-за поражения от Словении. Но сейчас воспринимаю ситуацию спокойнее и понимаю, что, несмотря на множество проблем, есть объективные обстоятельства, которые сложились против нас. Во-первых, нам не очень повезло со жребием, мы попали в "группу призеров". И заняли в ней третье место, между прочим. Если бы игры с Францией, Норвегией состоялись на других этапах, наше место могло быть другим.

– Во-вторых, странное судейство в 1/8 финала?

– Тысячу раз договаривались не рассуждать о судействе, анализировать собственные ошибки, но как тут молчать, если мы попали под эксперимент? Матч со Словений был очень противоречивым. Непонятные свистки, сомнительные решения, соотношение удалений 7 к 2. И самое обидное, что эксперимент был признан неудачным – эти уважаемые дамы на чемпионате больше не судили. Но нам от этого уже не легче.

– У вас не было ощущения, что нас намеренно душат?

– Нет, здесь ни о каком заговоре против России речи не идет. Как я и сказал, это был неудавшийся эксперимент. Так как сестры Бонавентура – француженки, им дали возможность на домашнем чемпионате себя показать. Зря. Потому что эти дамы ведь и раньше отличались. И убили они нас не потому, что хотели, а из-за низкой квалификации. У наших девушек – Татьяны Березкиной и Виктории Алпаидзе – она явно выше. Если кто не помнит, они судили финал женского чемпионата Европы. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Шишкарева